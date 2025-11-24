Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di lunedì 24 novembre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Con l’ultimissima settimana di novembre che è ormai ufficialmente iniziata, la speranza che la Dea Bendata torni a farsi viva in questi ambienti dedicati al Million Day è sempre più forte per tutti noi, specialmente al pensiero che tra voi carissimi lettori possa nascondersi il prossimo fortunato vincitore di un premio dall’incredibile valore di addirittura un milione di euro: proprio questo bottino, infatti, nel corso dell’ormai avanzatissimo anno 2025 si è fatto vivo pochissime volte; ma magari la sorte sta preparando qualche ricca sorpresa per le feste natalizie!

Ovviamente il Natale è ancora lontano e prima di iniziare a pensarci è bene – tra le tantissime altre cose che dobbiamo ancora fare – restare saldamente ancorati nella giornata di oggi, soprattutto perché alle 20:30 ci sarà un nuovo concorso del Million Day con i suoi soliti ambitissimi premi: in tal senso, cari lettori, se aveste già compilato le vostre schedine vi invitiamo a tornare a trovarci in questo articolo proprio in quell’orario, per scoprire assieme a noi i numeri di oggi del Million Day!

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: