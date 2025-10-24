Scopriamo quali sono i numeri vincenti del Million Day con tutti i numeri vincenti della giornata odierna, 24 ottobre 2025: le estrazioni delle 20:30

Sta per chiudersi il mese di ottobre: ormai manca esattamente una settimana, ma nel corso di questo decimo mese dell’anno nessun giocatore del Million Day è riuscito a portarsi a casa il milione di euro messo in palio. Di conseguenza, l’ultimo fortunato vincitore resta sempre lo stesso: il vicentino dello scorso 30 settembre 2025, quello che è stato riconosciuto come il 349º italiano che, appunto, è stato in grado di sbancare grazie a questo gioco.

Million Day di oggi 24 ottobre 2025/ L’estrazione dei numeri vincenti delle ore 13:00

Un periodo decisamente sfortunato, ma chissà che magari non si rompa questo “brutto incantesimo” con questa cinquina che ci sentiamo di consigliarvi così, senza preavviso e senza alcuna richiesta: provate a giocarvi l’1, il 15, poi il 17, quindi il 30 e il 51. Ovviamente scegliete voi se giocare altre schedine o meno, ricordandovi che il costo minimo per il Million Day è di un euro, a cui si può aggiungere un altro euro per giocare all’Extra Million Day, raddoppiando, ovviamente, la possibilità di vincita.

Numeri vincenti Million Day di oggi 23 ottobre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 3 – 19 – 28 – 32 – 41

Extra MillionDay: 11 – 27 – 36 – 39 – 49