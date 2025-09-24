Scopriamo i numeri del Million Day per l’estrazione delle ore 20:30 di questa sera, i numeri vincenti e le cinquine fortunate

Il Million Day di oggi, mercoledì 24 settembre 2025, delle ore 20:30, sta per arrivare. Nel giro di breve tempo si terrà infatti la classica estrazione serale, quella che chiude la giornata per poi salutare i fan del Million Day e dando loro appuntamento al giorno dopo. Anche per oggi ovviamente le regole non cambiano, di conseguenza proviamo a ricapitolarle per coloro che per la prima volta si approcciano a questo gioco.

Si scelgono cinque numeri dall’1 al 55 dopo di che bisognerà aspettare l’estrazione, sperando appunto di fare l’en plein. Il grande obiettivo è quello di portarsi a casa il super premio da un milione di euro di conseguenza si dovranno individuare obbligatoriamente tutti i cinque numeri estratti. Attenzione però perché se i nostri cinque numeri dovessero combaciare con quelli estratto potremmo anche aver azzeccato gli Extra Million Day e in quel caso il premio che ci saremmo aggiudicati sarà di 100.000 euro.

Si potrà anche vincere con il 4, il 3 e il 2 ma le cifre più ricche sono legate al cinque, di conseguenza tutti i giocatori puntano al grande colpo anche se non sarà affatto facile tenendo conto delle moltissime combinazioni: ma mai dire mai nella vita, chissà che oggi non sia il vostro giorno fortunato

I NUMERI VINCENTI MILLION ED EXTRA MILLION DAY DELLE ORE 20:30

Million Day: 15 – 38 – 48 – 51 – 52

Extra MillionDay: 6 – 36 – 43 – 45 – 49