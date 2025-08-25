Estrazione Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti di lunedì 25 agosto 2025: scopriamo le combinazioni fortunate del concorso delle ore 13:00

Anche oggi il Million Day torna a far sognare in grande, in compagnia del suo Extra MillionDay. Ricomincia una nuova settimana con un concorso che potrebbe deliziare il vostro pranzo del lunedì e regalarvi più di un momento speciale, magari un colpo di fortuna con il quale cambiare la vostra vita.

C’è chi sceglie i numeri in base a date importanti, ricorrenze o un sogno recente, altri preferiscono affidarsi al caso, lasciando alla dea bendata il destino della propria giocata. Ogni numero estratto è in grado di stravolgere la vostra routine quotidiana e potrebbe rappresentare una porta aperta verso nuovi sogni, nuove opportunità e la possibilità concreta di diventare milionari in pochi istanti, a patto ovviamente di aver effettuato la propria giocata.

A tal riguardo, non c’è nulla da temere, visto che la partecipazione è semplice: basta scegliere cinque numeri e attendere l’estrazione, concedendovi una pausa pranzo carica di emozione. L’attesa è finita, perché ora state per scoprire la cinquina fortunata, la combinazione vincente del Million Day.

Se sperate in un cambiamento importante, seguire l’estrazione in diretta, tra suspense e curiosità, produce un’atmosfera di attesa e al tempo stesso speranza per migliaia di italiani.

MILLION DAY, ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00 ED EXTRA MILLIONDAY

Million Day: 9 – 24 – 29 – 32 – 41

Extra MillionDay: 5 – 12 – 13 – 15 – 44