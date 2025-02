Si ripeteranno ancora una volta gli amatissimi concorsi quotidiani del Million Day e dell’Extra MillionDay che – come di consueto ogni giorno dell’anno, festività incluse – saranno protagonisti di due differenti estrazioni che si terranno puntuali negli orari ai quali siamo ormai abituati da tempo: da un lato l’appuntamento delle 13:00 (del quale scopriremo i numeri vincenti proprio tra queste stesse righe), dall’altro quello delle 20:30 che affronteremo in un articolo a parte; ma entrambi con la costante che i numeri vincenti del Million Day saranno sempre e comunque cinque e che potrebbero valervi un premio dalla bellezza di un milione di euro, oppure anche uno dei tantissimi altri bottini leggermente inferiori ma – comunque – decisamente interessanti!

Se di premi del Million Day parliamo, vale la pena fare una piccolissima e breve divagazione per ricordarvi che complessivamente in palio nel concorso classico di sono in totale quattro differenti cifre: la più importante – naturalmente il milione – ve l’abbiamo già riportata, mentre le altre viaggiamo tra i mille, i cinquanta e i due euro in base a quanti (ovviamente 4, 3 o 2) numeri avrete indovinata; ma dall’altra parte vi ricordiamo anche che nella versione Extra del gioco le cifre cambieranno e varranno – sempre in ordine in base ai numeri indovinati – 100mila, mille, cento e quattro euro!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: