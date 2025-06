Quali sono i numeri vincenti del Million Day di oggi, 25 giugno 2025, per l’estrazione delle ore 13:00, ecco le due cinquine fortunate odierne

Quali sono i numeri vincenti di oggi del Million Day? Su questa pagina scopriremo come sempre live, in diretta e in tempo reale, le cifre fortunate relative all’estrazione delle ore 13:00 di questa giornata, mercoledì 25 giugno 2025. Manca quindi davvero poco a capire se a breve potremo cambiare radicalmente vita, magari con un ricco conto in banca, o se invece dovremo continuare col nostro “tram tram” attuale, sperando in tempi migliori.

Ricordatevi che per vincere bisognerà individuare i cinque numeri fortunati, tutti compresi dall’1 al 55, e che per giocare avrete tempo fino ad una decina di minuti prima rispetto all’ora X, quindi calcolate bene i tempi. Nel corso del mese attuale, giugno 2025 che volge alla conclusione, sono stati tre i fortunati che hanno potuto portarsi a casa un milione di euro e l’ultima grande vincita è arrivata soltanto pochi giorni fa, il 19 giugno scorso, in provincia di Lucca, quindi con una media di un super fortunato ogni settimana. Che oggi sia quindi la volta buona per assegnare un altro milione di euro, il quarto di questo mese? Noi speriamo vivamente di si, ma soprattutto speriamo che un nuovo milionario si nasconda fra di voi: incrociamo le dita e che vinca il più fortunato.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: