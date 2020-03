Million Day/ Numeri vincenti di oggi 25 marzo 2020

MILLION DAY, ESTRAZIONE 25 MARZO 2020

E’ tutto pronto per la nuova estrazione del Million Day: tra pochissimi istanti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, mercoledì 25 marzo 2020. Continua la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco a premi targato Lottomatica: l’ultimo ad aver sbancato il jackpot è stato uno scommettitore di Ceppaloni, provincia di Benevento, che si è assicurato 1 milione di euro lo scorso 16 marzo 2020. C’è tempo per effettuare le ultime giocate del caso, il gong scatta alle ore 18.45: quindici minuti più tardi, invece, l’estrazione. L’estrazione, invece, è in programma alle ore 19.00 e conoscere i cinque numeri vincenti è molto facile: possiamo seguire l’estrazione in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sulle pagine de ilsussidiario.net, li troverete a fondo pagina.

LE COMBINAZIONI POSSIBILI

Giocare al Million Day è molto semplice: è proprio effettuare le giocate sia online, sia attraverso l’applicazione My Lotteries che in ricevitoria, in qualsiasi punto vendita d’Italia. Per prendere parte al gioco a premi è necessario scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo di ogni singola giocata è di 1 euro. Questa è appunto la giocata singola, ma ci sono altre due tipologie di giocate messe a disposizione da Lottomatica: parliamo della giocata plurima e della giocata sistemistica. La plurima permette allo scommettitore di mettere nella stessa schedina più giocate singole, sempre composte da 5 numeri ed al costo di 1 euro. Per quanto riguarda la sistemistica, invece, questa consente di inserire da 6 a 9 combinazioni e di scegliere tra l’opzione integrale e l’opzione ridotta: la prima consente di sviluppare tutte le possibili giocate singole, mentre la seconda ne sviluppa solamente una parte.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 25 MARZO 2020

