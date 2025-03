Speriamo che in questa lunga giornata di concorsi che ci ha permesso di partecipare a praticamente tutti – escluso il SiVinceTutto – i vari giochi offerti dall’Agenzia Dogane e Monopoli a chiudere in bellezza ci penseranno il Million Day e l’Extra MillionDay che grazie alla loro seconda estrazione quotidiana chiuderanno tutta la lunga fila di sorteggi, magari donando uno dei sempre ambitissimi e ricercatissimi premi che mettono in palio tutti i giorni: il sorteggio vero e proprio del Million Day si terrà alle ore 20:30 in punto, ma al contempo è anche vero che alle 13:00 se n’è già tenuto uno del quale potete facilmente scoprire tutti i numeri vincenti grazie all’altro articolo simile a questo che abbiamo già pubblicato e che trovate linkato da qualche parte qua attorno!

Million Day e MillionDay extra, numeri vincenti di oggi 25 marzo 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Complessivamente – sperando che possa servirvi già da domani – vi ricordiamo che nella quasi totalità dei casi per portarvi a casa il vostro eventuale premio vinto nel Million Day vi basterà recarvi nella stessa ricevitoria in cui avete piazzato la vostra scommessa, oppure attendere l’accredito automatico sul conto corrente nel caso in cui abbiate giocato online; mentre se la vostra vincita fosse l’ambitissimo milione o i 100mila euro della versione Extra allora dovrete per forza andare o all’ufficio premi a Roma, o in una filiale Intesa Sanpaolo.

Numeri vincenti Million Day di oggi 24 marzo 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: