In vista dell'estrazione delle ore 13:00 andiamo a scoprire insieme i numeri vincenti del Million Day di oggi, 25 settembre 2025: l'elenco completo

Sta per arrivare anche oggi, giovedì 25 settembre 2025, la prima estrazione quotidiana del Million Day, quella delle ore 13:00. Mancano quindi poche ore dopo di che il pallottoliere farà scattare appunto l’estrazione e scopriremo quali saranno i dieci numeri vincenti, precisamente i cinque che valgono 100.000 euro, ma soprattutto quelli che sono associati al primo premio da un milione di euro. Vi siete mai chiesti come funziona l’estrazione?

Million Day, numeri vincenti di oggi 24 settembre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Dimenticatevi il vecchio pallottoliere che si girava a mano e che restituiva la pallina con dentro il numero, visto che oggi avviene tutto in via digitale, tramite un sistema informatico tarato appositamente per estrarre totalmente a caso i cinque numeri più cinque ogni giorno in occasione della doppia estrazione delle ore 13:00 e delle ore 20:30.

Numeri vincenti Million Day di oggi 24 settembre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Si tratta di un metodo assolutamente collaudato e soprattutto sicuro, visto che non c’è il rischio che avvenga qualche manomissione che possa permettere così di estrarre determinati numeri rispetto ad altri per favorire qualcuno. L’unica cosa da fare è quindi sperare che il cervellone automatico del Million Day ci restituisca gli stessi numeri che abbiamo sulla schedina, a quel punto potrete iniziare a togliere la bottiglia dal frigo e iniziare i festeggiamenti: sarete appena diventati milionari.

I NUMERI VINCENTI MILLION ED EXTRA MILLION DAY DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay:

Numeri vincenti Million Day di oggi 23 settembre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30