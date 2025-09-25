Quali sono i numeri vincenti del Million Day di oggi? In questo giovedì 25 settembre 2025, siamo pronti a scoprirli con l'estrazione delle ore 20:30

Sta per andare in archivio anche questo giorno, giovedì 25 settembre 2025, di conseguenza sta per arrivare il momento dell’estrazione serale del Million Day, il classico appuntamento delle ore 20:30. Molti di voi che giocano a questo divertente gioco che permette di diventare milionari, saranno probabilmente soliti uscire dal lavoro, recarsi dalla ricevitoria più vicina e giocarsi appunto i cinque numeri scelti sperando siano quelli giusti.

Dopo di che, una volta arrivati a casa, magari mentre cenate, avrete sicuramente lo smartphone fra le mani per controllare che i numeri estratti combacino con i vostri. Deve essere andata probabilmente così per l’ultimo fortunato vincitore, quello di pochi giorni fa, lo scorso 20 settembre, in quel di Benevento, capace di portarsi a casa un milione di euro giocando i suoi soldi sul 9, il 17, il 31, il 51 e il 52, una combinazione che gli ha permesso di cambiare la propria vita, magari – speriamo noi – dopo una vita di sacrifici.

Che oggi sia la volta buona affinchè uno di voi possa vincere al Million Day? Noi come sempre ci speriamo tanto, ma prima bisogna pensare i numeri: fate in fretta perchè il tempo scorre inesorabile.

