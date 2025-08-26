Estrazione Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti di martedì 26 agosto 2025: scopriamo le combinazioni fortunate del concorso delle ore 20:30

Le ultime estrazioni di Million Day ed Extra MillionDay non ci hanno regalato colpi clamorosi per quanto riguarda il primo premio da un milione di euro, ma la serata di oggi potrebbe scombinare tutto e sorprendere qualcuno dei tantissimi giocatori che hanno deciso di affidare le proprie sorti alla dea bendata.

Infatti, è in programma un nuovo concorso, per cui stiamo per scoprire un’altra cinquina di numeri vincenti, cui seguirà la combinazione legata all’opzione aggiuntiva, quella che offre una seconda chance a coloro che non riescono a entrare in nessuna categoria di vincita con il primo “assalto” alla fortuna. Una nuova possibilità che ci si può concedere aggiungendo un solo euro all’importo della propria schedina, ma non è obbligatorio.

Questa è solo una delle diverse scelte da compiere quando si partecipa a una delle estrazioni di questo gioco: si comincia con il tipo di giocata, poi si passa ai numeri, anche se in principio c’è da valutare anche dove compilare la schedina, se online o recandosi in una delle tantissime ricevitorie.

Se siete in ferie, potreste ritrovarvi con una bella vincita e la possibilità di prolungarle, a meno che non abbiate un sogno nel cassetto da realizzare con l’importo ottenuto. Molto dipende proprio da esso, ma sono valutazioni che andranno fatte al momento giusto, mentre ora si avvicina quello dei numeri vincenti.

ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30 DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Million Day: 13 – 22 – 26 – 33 – 46

Extra MillionDay: 10 – 14 – 18 – 31 – 50