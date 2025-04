Si stanno avvicinando le ore 20:30 e con loro mancano sempre meno minuti al momento in cui potremo – finalmente – scoprire le seconde ed ultime combinazioni vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay dopo le quali potremo tranquillamente dire chiusa questa ennesima giornata di estrazioni, concorsi e premi che poco fa ci ha già permesso di partecipare anche agli immancabili sorteggi del sabato del trio lottifero – ovvero Lotto, 10eLotto e Superenalotto -; il tutto naturalmente fermo restando che domani pur essendo domenica ed un giorno di riposo, il Million Day non mancherà di consegnarci altre combinazioni potenzialmente milionarie, sempre alle ore 13:00 e alle 20:30 con il doppio sorteggio ormai abituale!

Dato che tra pochissimo potremo scoprire i numeri vincenti di oggi del Million Day e dell’Extra MillionDay, vogliamo giusto ricordarvi al volo come potreste fare per incassare le vostre eventuali vincite: la prima cosa da dire è che nella maggior parte dei casi vi basterà recarvi nella medesima ricevitoria in cui avete già piazzato la vostra scommessa per vedervi immediatamente consegnato il vostro bottino; ma se foste talmente fortunati da aver vinto il milione (o i 100mila in palio nella seconda estrazione), allora dovrete munirvi di pazienza e prendere un appuntamento in una filiale della Banca Intesa Sanpaolo portando poi con voi la schedina.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 1 – 8 – 17 – 37 – 45

Extra MillionDay: 4 – 11 – 20 – 33 – 41