MILLION DAY/ Numeri vincenti oggi 26 gennaio 2020: ecco la combinazione

Passiamo alle statistiche del Million Day, in attesa dei numeri vincenti dell’estrazione di oggi, domenica 26 gennaio 2020 (CONTROLLA QUI SOTTO I NUMERI VINCENTI). Partiamo dai numeri ritardatari, con il 45 che manca da 31 estrazioni. Sono 29 invece le assenze del 7, mentre 27 sono quelle del 27. Fuori dal podio il 16 con 26 estrazioni di ritardo. A quota 21 e 20 rispettivamente il 39 e il 5. Proseguiamo col 50 che manca da 17 estrazioni, mentre sono 15 per il 17 e il 6. A completare la top ten il 23 che ha collezionato 14 ritardi. E ora è il momento dei numeri frequenti. L’1 è uscito per 47 estrazioni, per 42 invece abbiamo visto il 9. Sono 41 per 44, 40 e 6. Poi ci sono 35 e 10, usciti per 40 estrazioni. A chiudere la top ten dei numeri frequenti del MillionDay ci sono poi tre numeri che sono usciti per 39 estrazioni: si tratta del 50, 43 e 3. Quale tra questi sarà protagonista nell’estrazione di oggi? (agg. di Silvana Palazzo)

ATTESA PER IL NUOVO CONCORSO DEL MILLION DAY

Neppure un giorno di pausa per Million Day, che infatti torna oggi con una nuova estrazione. Del resto una delle caratteristiche principali di questo gioco è la sua quotidianità. Ogni giorno c’è quindi la possibilità di vincere un milione di euro, a patto di indovinare i numeri vincenti. Da quando è stato lanciato, MillionDay ha regalato quasi cento vincite milionarie. Per la precisione siamo a quota 96: l’ultimo successo è stato registrato mercoledì 22 gennaio 2020 a Bologna. Chissà quale sarà la prossima meta della fortuna, che ha fatto un gran bel giro d’Italia per premiare alcuni dei tanti appassionati di questo gioco. Per chi si avvicina solo ora a questo gioco precisiamo che comunque non si vince solo centrando il “5”. Bisogna indovinare almeno 2 numeri vincenti per entrare nella lista dei fortunati. L’importo del premio però ovviamente varia, e aumenta, a seconda dei numeri centrati. Più sono e meglio è!

ESTRAZIONE MILLION DAY: SI PUÒ GIOCARE ONLINE

Ci sono vari modi per partecipare all’estrazione del Million Day. Potete recarvi in ricevitoria, se invece preferite soluzioni più “tecnologiche” e moderne, sappiate che si può partecipare al concorso odierno, così come a tutti gli altri, giocando online. La dea bendata tra l’altro non fa distinzioni: ci sono state infatti vincite di un milione di euro anche per giocatori che hanno appunto fatto questo tipo di giocata. La fortuna si mantiene al passo con i tempi, quindi asseconda le nuove tendenze e ci si adegua. Quel che conta davvero al Million Day è indovinare i numeri vincenti, poi l’unica preoccupazione che avrete sarà quella di ritirare la vincita e decidere come spenderla. Se magari finora avete disatteso i vostri buoni propositi, potrebbe essere arrivato il momento di invertire questa tendenza. E quindi potreste aprire quel cassetto dove avete riposto i vostri sogni e pescarne uno o più da realizzare, finalmente. Noi ve lo auguriamo!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 26 GENNAIO 2020

1 – 2 – 18 – 36 – 46

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



