Il Million Day di giovedì 26 giugno 2025, sta per arrivare: ecco l'estrazione delle ore 13:00 e i numeri vincenti, le cinquine

Sta per ritornare il Million Day, il gioco che permette di vincere fino ad un milione di euro a chi è davvero fortunato, anzi, fortunatissimo. Alle ore 13:00 di questo giovedì 26 giugno 2025, spazio alla prima estrazione, la prima delle due possibilità di giocata giornaliera, attraverso cui avremo appunto la chance di portarci a casa dei ricchi premi. Ovviamente si punta al milione di euro ma non va dimenticato che c’è la possibilità di vincere anche 100.000 euro, qualora dovessimo riuscire a indovinare gli Extra Million Day, sempre cinque numeri (quindi altra vincita molto complicata).

Più possibilità invece a individuarne quattro su cinque, ma si vince anche con il tre e con il due, ovviamente molto ma molto meno. In ogni caso le possibilità di giocare e vincere qualcosa sono molto alte, puntando magari ad investire la vittoria in altre giocate, o mettendoci i soldi in tasca qualora fossimo soddisfatti di quanto portato a casa. Il Million Day, ricordate, scatterà alle ore 13:00 di oggi, ma chi preferisse potrebbe aspettare le ore 20:30, per la seconda ed ultima tornata di gioco, quella classica della sera: a voi ovviamente la scelta, e come sempre, buona fortuna.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: