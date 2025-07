Ecco i nuovi numeri vincenti del Million Day di questo sabato 26 luglio 2025, l'estrazione delle ore 13:00 con le cinquine fortunate

L’elenco dei vincitori del Million Day di questo mese di luglio non intende sbloccarsi: sarà la volta buona per la giornata di oggi? In questo sabato 26 luglio 2025 saranno come al solito due le giocate, a cominciare da quella delle ore 13:00, arrivando poi alla giocata serale delle ore 20:30.

In questo ultimo weekend del mese saranno moltissimi i nostri connazionali che affolleranno le nostre spiagge e chissà che fra un bagno, una partita a bocce e una bibite fresca sotto al sole, non vi sia spazio anche per una capatina presso la tabaccheria locale, o magari per aprire l’app ufficiale del Million Day, e di giocarsi i propri cinque numeri preferiti.

Numeri vincenti Million Day di oggi 25 luglio 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Il consiglio che vogliamo darvi, come sempre, è quello di giocare con la testa e di non esagerare, anche perchè se oggi non è il vostro giorno potrete giocarvi tutte le schedine del mondo ma la fortuna si volterà dall’altra parte. Meglio quindi divertirsi con moderazione, magari un paio di schedine che fanno un totale di 4 ore, quindi dieci numeri da giocare, cinque + cinque, e poi sperare nel grosso bottino ma anche nei centomila euro e in tutti gli altri premi a disposizione. Questo è ovviamente il nostro umile parere, dopo di che tocca a voi scegliere, in ogni caso, buon Million Day a tutti.

Million Day di oggi 25 luglio 2025/ L'estrazione numeri vincenti delle ore 13:00

MILLION DAY: ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: