Si apre proprio oggi – ovviamente lunedì ed esattamente il giorno 26 di maggio 2025 – una nuovissima settimana del Million Day, che da oggi fino alla prossima domenica ci regalerà un totale di 14 differenti estrazioni con altrettanti premi dal valore di un milione di euro l’uno in palio, sempre fermo restando che – a ben guardare – in realtà le estrazioni saranno 28 se al computo aggiungiamo anche il sempre immancabile concorso Extra: il primo di questi ricchissimi concorsi è fissato, appunto, per la giornata di oggi e ci porterà alla scoperta dei primissimi numeri vincenti del Million Day allo scoccare delle ore 13, seguiti da una seconda tornata che ci attenderà al varco delle ore 20:30 per chiudere questa giornata.

Ai più curiosi tra voi, ricordiamo che in questo mese di maggio sono stati vinti in totale quattro premi da un milione di euro grazie al Million Day; mentre ai novizi che vogliono provare ad aggiudicarseli e non sanno cosa fare, ricordiamo che vi basterà scegliere esattamente cinque numeri che ritenete possano essere fortunati, inserendoli nella schedina che potete facilmente trovare in qualsiasi ricevitoria Sisal o sui siti di tutte le altre più o meno note agenzie di scommesse: il costo è di 1 euro e, raddoppiandolo, accederete anche alla versione Extra con i medesimi numeri.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: