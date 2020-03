Million Day/ Numeri vincenti di oggi 26 marzo 2020

Continua la caccia al milione di euro: tra pochi minuti è in programma l’estrazione del Million Day di oggi, giovedì 26 marzo 2020, e conosceremo i cinque numeri vincenti che valgono il maxi jackpot del gioco targato Lottomatica. Dieci giorni fa abbiamo registrato il 101esimo fortunato vincitore, uno scommettitore di Ceppaloni (provincia di Benevento), e c’è grande curiosità di scoprire se oggi avremo un altro sbiancatore. Giocare al Million Day è facilissimo: l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro e puoi scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi. Sono tre le tipologie di giocata a disposizione degli scommettitori: la giocata singola – accennata poco sopra – la giocata plurima e la giocata sistemistica. La giocata plurima consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro, mentre la giocata sistemistica permette di scegliere da 6 a 9 combinazioni e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto (il primo sviluppa tutte le giocate, il secondo solo una parte).

MILLION DAY, NUMERI RITARDATARI E NUMERI FREQUENTI

C’è chi si affida sempre agli stessi numeri e chi invece li “tira a caso”: la stragrande maggioranza degli scommettitori però si affida alle statistiche, in particolare ai numeri ritardatari ed ai numeri frequenti. Partiamo dai ritardatari del Million Day, ovvero tutti quei numeri che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo il 44, che manca all’appello ormai da 52 estrazioni. Seguono 7 e 34, dei quali non si hanno notizie ormai da 31 e 27 turni. Da non sottovalutare i ritardi di 26 (26 estrazioni), 6 (26 estrazioni), 12 (23 estrazioni) e 9 (21 estrazioni). Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: il primo della classe è l’1 con le sue 45 estrazioni. La medaglia d’argento va al 35 con le sue 43 estrazioni, mentre la medaglia di bronzo spetta al 6 con le sue 42 estrazioni. Segnaliamo inoltre 10 (41 estrazioni), 53-9 (39 estrazioni) ed il trio 50-14-8 (38 estrazioni)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 26 MARZO 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



