Buon Million Day a tutti. In questa giornata di mercoledì 26 marzo 2025, andremo a scoprire quali saranno i numeri vincenti di oggi, delle ore 13:00, con la classica prima estrazione odierna. L’appuntamento è quindi a fra poco, la prima opportunità di oggi di portarsi a casa un bel milione di euro, entrando così nel ristretto club dei milionari. Volendo ci sono anche 100.000 euro in palio, così come tutti gli altri premi minori, anche se decisamente meno corposi.

Ma come si può vincere? Si starà giustamente domanda di qualcuno e la risposta è semplice, giocate cinque numeri in un range che va dall’1 al 55 e noi vogliamo provare a darvi i nostri quotidiani consigli, speriamo vi possano fare venire il sorriso. Cominciamo dalla cinquina “del giorno”, quindi scegliamo il 3 poi il 20, quindi il 25, poi il 26 e ci aggiungiamo anche il numero 47. Un’altra cinquina potrebbe essere la seguente, un bel numero 1, poi proseguiamo con il 12 e il 21, due speculari. Spazio poi al 30 e concludiamo il 39. Infine, per un’ultima possibilità di vincita scegliamo il 10, poi il 17, quindi il 32, poi il 37 e infine il 55. Qualora voleste giocare una di queste cinquine o anche tutte e tre, vi conviene sbrigarvi perché l’estrazione delle ore 13:00 del Million Day sta per arrivare: buona giocata e speriamo che la fortuna vi possa baciare trasformando questo normale mercoledì 26 marzo 2025 in qualcosa di veramente speciale e soprattutto milionario.

