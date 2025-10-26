Questi sono tutti i numeri vincenti del Million Day, le cinquine fortunate per l'estrazione delle ore 13:00 di questa domenica, 26 ottobre 2025

Buona domenica, ma soprattutto buon Million Day. Alle ore 13:00 spazio alla nuova, ennesima estrazione del gioco: una nuova possibilità di vincere e di portarsi a casa i ricchi premi in ballo. Tutti puntano ovviamente al milione di euro, ma forse molti sottovalutano il fatto che si possano ottenere altre vincite interessanti, anche, ad esempio, con soli tre numeri. Puntando un euro, infatti, e indovinando tre cifre sulle cinque giocate, si hanno 100 euro assicurati; tale somma cresce nel caso in cui si giochino anche gli Extra Million Day, o eventualmente si giochi un sistema a più numeri.

Un altro trucco potrebbe essere quello di puntare sui numeri più frequenti, quelli usciti maggiormente nel corso dell’ultimo anno e che vedono il 54 in vetta con ben 219 estrazioni: in poche parole, una sicurezza. Se ci aggiungiamo anche il 17, estratto 197 volte, capite che vi sono forti possibilità di fare due e quindi di riportarsi a casa la giocata. In aggiunta, possiamo segnalarvi anche il 25, estratto invece per 196 giocate, altra cifra molto “calda” del Million Day. A completamento di una possibile cinquina giocabile, occhio infine al 52 e al 35, usciti al Million Day negli ultimi 365 giorni rispettivamente per 195 e 192 estrazioni.