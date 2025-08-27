Estrazione Million Day ed Extra MillionDay dei numeri vincenti di mercoledì 27 agosto 2025: scopriamo le combinazioni fortunate del concorso delle ore 13:00

Per l’estrazione di pranzo di oggi di Million Day ed Extra MillionDay che ci regala i nuovi numeri vincenti da scoprire e controllare vogliamo segnalarvi che le vostre giocate sono di sicuro sostenibili. State per capire se sono anche vincenti, ma intanto potete star tranquilli anche dal punto di vista della sostenibilità, e non ci riferiamo a coloro che hanno effettuato la giocata online, perché le schedine e gli scontrini sono realizzati con materiale riciclabile.

Million Day/ Numeri vincenti di oggi 26 agosto 2025: l'estrazione delle ore 20:30

Il nostro augurio è che al termine dell’estrazione dobbiate conservare le schedine per riscuotere le vincite, ma se non fossero vincenti, allora smaltiteli nella raccolta differenziata della carta, visto che può essere riutilizzato l’80 per cento del materiale. Se poi la vostra giocata è fortunata, allora dovrete pensarci una volta riscosso il premio.

Numeri vincenti Million Day di oggi 26 agosto 2025/ L'estrazione delle ore 13:00

Di sicuro, ogni giocata non è solo un’occasione per tentare la fortuna, ma anche un piccolo gesto a favore dell’ambiente: ogni scontrino riciclato può trasformarsi in un nuovo oggetto di carta, chiudendo il ciclo di sostenibilità promosso da Lotto Italia. I giocatori così vivono da un lato l’emozione che MillionDay ed Extra MillionDay regalano, ma con con un occhio attento alla responsabilità ambientale.

ESTRAZIONE MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY DELLE ORE 13:00

Million Day: –

Extra MillionDay: –