Passato il 25 aprile e passato il sabato, è tempo di concludere questo nuovo ponte con il Million Day, e quale modo migliore se non farlo con l’estrazione delle ore 20:30? L’appuntamento serale con il gioco con i numeri più divertente che ci sia torna anche questa sera, e siamo certi che saranno come sempre tantissimi coloro che tenteranno la fortuna, provando a portarsi a casa il ricco premio in palio, leggasi la vincita da un milione di euro o eventualmente il premio, tutt’altro che consolatorio, da 100.000 euro, associato ai cinque numeri cosiddetti extra Million Day.

Già perchè sono ben due le possibilità di vittoria, anche se ovviamente non è affatto semplice individuare una delle due cinquine estratte. Le combinazioni fra l’1 e il 55 sono tantissime, di conseguenza è fondamentale che la Dea bendata guardi proprio noi quest’oggi, permettendoci di portarci a casa il ricco montepremi. Avete già pensato a cosa farete con il malloppo? Già, forse è troppo presto per fantasticare, visto che è meglio sbrigarsi ed arrivare in tempo in vista dell’estrazione di questa sera delle ore 20:30, che ricordiamo, resterà “aperta” fino ad una decina di minuti prima: non arrivate troppo tardi, immaginatevi avere fra le mani i numeri vincenti senza averli giocati.

MILLIONDAY: SCOPRI I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: