MILLION DAY/ Numeri vincenti oggi 27 gennaio 2020: la combinazione

I NUMERI RITARDATARI

Per giocare al Million Day non serve una strategia ben precisa, anche se le statistiche, come sempre, possono avere un peso importante (CONTROLLA A FONDO PAGINA I NUMERI VINCENTI) . E’ interessante, ad esempio, dare uno sguardo anche oggi ai numeri ritardatari aggiornati all’ultima estrazione di lunedì 27 gennaio 2020. Da 32 estrazioni si fa rincorrere il numero 45, ormai inafferrabile al punto da schierarsi in cima alla classifica. Alle sue spalle si colloca il 7 che da 30 estrazioni manca dal gioco che appassiona sempre più italiani. E’ brevissima la distanza che lo separa dal 27, ormai a quota 28 estrazioni mancanti. Nella top five dei ritardatari segnaliamo anche il numero 16 con 27 estrazioni e il 39, che latita da 22 concorsi. Interessante anche dare uno sguardo alla situazione relativa ai numeri frequenti, ovvero quelli che più di altri tendono ad essere estratti con maggiore frequenza, appunto. A spuntarla da ormai 47 estrazioni è il numero 1 che spesso apre la combinazione vincente. E’ seguito dal 9, uno dei più frequenti a quota 42 estrazioni, mentre sul gradino più basso del podio troviamo ben tre numeri, tutti a quota 41 estrazioni, ovvero il 44, il 40 ed il 6. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

CONCORSO MILLION DAY DI OGGI, CI SARÀ UN VINCITORE?

Il Million Day sta per tornare in questa apertura di nuova settimana, ed anche questa sera, pochi istanti dopo le 19.00, conosceremo i nuovi numeri vincenti che andranno a rappresentare la combinazione fortunata. Il gioco di Lottomatica appassiona sempre di più anche per via della sua cadenza giornaliera che tiene costantemente impegnati gli estimatori di lotterie e giochi a premio. Il Million Day, infatti, non ci lascia da soli neppure per un solo giorno a settimana, tenendoci compagnia anche nel weekend e dandoci costantemente la possibilità di poter vincere incredibili e sempre utili premi. Il primo messo in palio è ovviamente quello maggiormente ambito, trattandosi del fatidico milione di euro che potrebbe certamente contribuire a cambiare per sempre la vita del fortunato giocatore. Dall’esordio del gioco ad oggi, i fortunati milionari sono stati in tutto 96, ma chissà se entro la fine del mese la rosa dei vincitori riuscirà a raggiungere l’atteso numero a tre cifre? Stasera, intanto, potrebbe essere l’occasione giusta per mettere a segno i cinque numeri esatti che vanno a comporre la combinazione. E se non avete ancora eseguito la giocata giornaliera, ricordate che il tempo a disposizione stringe sempre di più dal momento che sarà possibile farlo entro le 18.45.

ESTRAZIONE MILLION DAY: LE POSSIBILITÀ DI GIOCO

Chi si avvicina per la prima volta al gioco del Million Day, quasi certamente lo fa attratto dalla vincita milionaria messa in palio a coloro che riusciranno a centrare tutti e cinque i numeri vincenti della combinazione fortunata del giorno. Tuttavia, non occorre dimenticare le altre vincite che potrebbero essere messe a segno. Se il “2” ed il “3” garantiranno dei premi non eccelsi, rispettivamente del valore di 2 e 50 euro, diverso è il discorso per coloro che invece riusciranno a centrare almeno quattro numeri: in questo caso il premio sale fino a raggiungere mille euro. Un bel colpo, se si considera il valore della giocata di appena un euro. A voi la scelta se giocare presso la ricevitoria, tramite l’app My Lotteries o ancora online. Attraverso il sito Sisal sarà inoltre possibile non solo realizzare la propria schedina tradizionale per il Million Day ma anche i sistemi integrali, scegliendo anche se per una singola giocata o se per più giorni. Inoltre, se siete a secco di ispirazione, ci sarà la possibilità, giocando online, di selezionare l’opzione “Numeri fortunati”grazie alla quale sarà generata in automatico la combinazione con una serie di numeri casuali ma che potrebbero alla fine rivelarsi più che fortunati!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 27 GENNAIO 2020

6 – 28 – 37 – 53 – 55

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



