Se siete finiti su questa pagina vuol dire che siete in trepidante attesa di scoprire, come noi, quali sono i numeri vincenti del Million Day. Il riferimento è all’estrazione delle ore 13:00, la prima giocata di questo torrido venerdì 27 giugno 2025. Fra un’aria condizionata accesa e un ventilatore, c’è spazio anche per pensare a cinque numeri da giocarsi a quello che è uno dei giochi più amati dagli italiani vista la sua semplicità ma anche la facilità di vincita.

Con due numeri su cinque individuati ci si riprende il costo della giocata, due euro, mentre con tre numeri si sale a qualche centinaia di euro, che diventano un paio di migliaia facendo un bel 4. Ovviamente l’apoteosi si raggiungendo facendo 5. Un po’ di rabbia c’è se dovessimo beccare gli extra Million Day, che significa aver vinto 100.000 euro, ma in caso di grande vittoria a quel punto avremo fatto centro con il milione di euro nelle nostre tasche. E non pensate che la vittoria sia così complicata come ad esempio accade per il Superenalotto, visto che questo mese sono stati già cinque i fortunati che hanno vinto, fra cui due vincite di fila il 22 e il 23 giugno scorsi rispettivamente a Bergamo e Lecce. Facendo un breve calcolo si tratta di una vincitore ogni 4/5 giorni: che oggi sia la volta buona per portarsi a casa un bel milione di euro?

