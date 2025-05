Non mancherà neppure oggi, martedì 27 maggio 2025, il doppio, attesissimo e partecipatissimo appuntamento con le estrazioni del Million Day e della sua versione Extra, con un totale di quattro differenti cinquine vincenti che verranno annunciate in coppia alle 13:00 e alle 20:30, e che potrebbero portare nelle tasche di qualcuno di particolarmente fortunato tra voi, carissimi lettori, un premio decisamente interessante: se dal lato del Million Day, infatti, potreste riuscire ad aggiudicarvi la bellezza di un milione di euro centrando tutti e cinque i numeri estratti; dal lato della versione Extra potreste comunque arrivare all’ottima cifra di 100mila euro, sempre – ovviamente – indovinando l’intera combinazione scelta dalla Dea Bendata.

Dato che qualcuno tra voi potrebbe non essere esattamente al corrente del funzionamento di questo divertente concorso, lasciateci chiarire fin da subito che tutto ruota attorno alla scelta – ovviamente da parte di voi, carissimi giocatori – di cinque numeri che ritenete possano essere vincenti (in tal senso ci sono grandi consigli, ma potete dare un’occhiata alle statistiche sul sito ufficiale del concorso per avere una mezza idea); sempre fermo restando che la medesima combinazione – se raddoppiaste la scommessa da 1 a 2 euro – potrete anche renderla valida per il sorteggio Extra, dal quale verranno esclusi i primi cinque numeri estratti.

