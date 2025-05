Non ci vuole più molto tempo per poter finalmente dichiarare concluso questo martedì 27 maggio 2025, ricchissimo di interessanti appuntamenti con i vari concorsi offerti dalla Dea Bendata della fortuna, con il Million Day che – come sempre – ha l’ingrato compito di chiudere l’intera giornata e serata di estrazioni con la sua consueta doppia cinquina vincente, che per qualcuno potrebbe arrivare a valere l’incredibile somma di 1 milione di euro: il sorteggio del Million Day – e se siete finiti qui, siamo certi che lo sappiate già – è fissato per le ore 20:30, con la Dea Bendata che ci ha già regalato un primo sorteggio alle 13:00, che abbiamo già avuto modo di seguire assieme!

Dato che potrebbe essere un’informazione utile per qualcuno tra voi, carissimi lettori – anche se noi speriamo lo sia per tutti –, sappiate che, per incassare la vostra eventuale vincita nel Million Day, potrete, nella stragrande maggioranza dei casi, semplicemente recarvi nella stessa ricevitoria in cui avete giocato, con la schedina perfettamente conservata; mentre solamente nel caso in cui abbiate superato i 10.500 euro (ovvero solo nell’ipotesi in cui abbiate centrato la cinquina estratta), dovrete andare obbligatoriamente in uno sportello della banca Intesa Sanpaolo, sempre e comunque con la schedina tra le mani.

