Pronti per il secondo sorteggio del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, lunedì 28 aprile 2025? Speriamo – naturalmente – che la risposta sia positiva perché alle ore 20:30 sarete chiamati a controllare i numeri vincenti per scoprire quanti corrispondono a quelli che avete scelto come protagonisti delle vostre schedine in fase di giocata; ma se fosse negativa allora vi invitiamo a mettervi comodi e a recuperare le vostra schedina, sempre fermo restando che se non l’aveste ancora compilata allora avrete tempo fino alle 20:20 che rappresentano l’ultimissimo momento utile per piazzare le vostre scommesse e partecipare al sorteggio serale del Million Day!

Sempre in tal senso, se non aveste fatto in tempo a giocare al Million Day (magari perché state leggendo queste righe più tardi delle 20:20), allora sappiate che nulla è perduto perché seppur sia vero che non potrete partecipare all’estrazione di questa sera; al contempo è altrettanto vero che solamente domani – martedì 29 aprile – si terrà un nuovissimo doppio sorteggio, poi ripetuto anche nella giornata successiva e così via fino alla fine dell’anno, senza nessun tipo di interruzione neppure in occasione dell’imminente primo maggio nel quale tutti gli altri giochi si fermeranno per 24 ore!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 13 – 15 – 19 – 39 – 44

Extra MillionDay: 8 – 31 – 35 – 37 – 41