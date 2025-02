È l’ultimo giorno del mese – ma ovviamente non dell’anno, né tanto meno del futuro generalmente inteso – in cui si può cercare di portare a casa il ricchissimo bottino in palio nel Million Day e nell’Extra MillionDay con la classica scommessa che potrà essere piazzata per l’appuntamento previsto per le ore 13:00 di oggi (ovviamente venerdì 28 febbraio 2025) o anche per quello che si terrà alle 20:30, oppure – naturalmente – anche per entrambi i concorsi nel caso in cui lo desideriate: in entrambi i casi – però – sarà importante tenere a mente che la finestra di tempo per giocare al Million Day e alla sua versione Extra si chiuderà 10 minuti esatti prima del sorteggio; con l’esito che altrimenti dovrete attendere fino alla giornata di domani.

Se rientraste tra i giocatori che vogliono partecipare a tutti e due i concorsi del Million Day, vi ricordiamo che con un singolo viaggio in ricevitoria potrete piazzare già entrambe le scommesse senza alcun tipo di limite: ciò che dovrete fare sarà chiedere due differenti schedine (o anche una sola, nel caso in cui vogliate usare gli stessi numeri, scegliendo in questo caso la giocata ad abbonamento e il numero di concorsi), segnando i vostri numeri preferiti e l’orario dell’estrazione preferito grazie all’apposita casellina; riconsegnando poi tutti all’addetto al bancone e – ovviamente – pagando fin da subito tutte e due le giocate!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: