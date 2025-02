Siamo giunti – o meglio, quasi visto che dobbiamo ancora attendere fino alle ore 20:30 – all’ultimissima estrazione di febbraio del Million Day che rappresenterà un po’ anche l’ultimo momento utile per cercare di aggiudicarvi il bottino dal valore di un milione di euro chiudendo (a dir poco!) in bellezza questo mese che – a ben guardare – ha donato un numero piuttosto limitato di emozioni ai tantissimi giocatori che quotidianamente si sono misurati con questo apprezzatissimo sorteggio: ovviamente – vale la pena ricordarlo – anche se si chiude il mese di febbraio, le possibilità di vincita per il Million Day non si sono ancora esaurite, tanto che domani (e tutti gli altri giorni a venire!) tornerà tra noi in grandissima forma!

Visto che l’abbiamo accennato e che la fine del mese è un po’ il momento per tirare le somme sugli ultimi 28 giorni del Million Day, vi ricordiamo che lungo tutti gli appuntamenti mensili (56 includendo quelli odierni al computo) sono stati vinti complessivamente – per così dire – ‘solo’ 2 bottini milionari: l’ultimo risale ad appena 3 giorni fa, mentre quello precedente a sabato 8; ma d’altra parte è anche vero che gennaio si chiuso con la bellezza di 5 milioni vinti, peraltro con tre (quasi) consecutivi tra il 28 e il 31 del mese.

