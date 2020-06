MILLION DAY/ Numeri vincenti 28 giugno 2020: estrazione di oggi

L’estrazione di oggi del Million Day si è tenuta poco fa regalandoci la nuova cinquina di numeri vincenti (CONTROLLA A FINE PAGINA I NUMERI). Se state scalpitando per scoprirla e scoprire se la vostra giocata è vincente, allora siete nel posto giusto. Abbiamo raccolto la combinazione, ancora fresca di estrazione, quindi potete procedere con la verifica. Non dovete fare altro che confrontare la vostra giocata con i numeri estratti, che ovviamente sono pubblicati nel bollettino ufficiale. Se poi non volete correre rischi, potete anche usufruire della funzionalità “verifica vincite”. Basta inserire il numero seriale che è riportato sullo scontrino di gioco e dare “invio”. Tutto molto semplice e soprattutto sicuro con la cosiddetta “prova del 9”, anche se a voi quel che interessa è centrare il “5” al MillionDay per entrare nell’ambitissima cerchia di fortunati e ricchi milionari. E allora buona fortuna per l’estrazione di oggi! (agg. di Silvana Palazzo)

COME GIOCARE AL CONCORSO

Million Day prosegue la sua corsa ad estrazioni con l’appuntamento di oggi, domenica 28 giugno 2020. Niente riposo per questo gioco, al massimo per i suoi giocatori che possono rilassarsi in questa giornata nella speranza poi di ottenere una vincita importante. C’è chi poi per non rischiare di dimenticare di fare la propria giocata ha adottato la soluzione dell’abbonamento per più giorni consecutivi. In questo modo non deve preoccuparsi di ricordare di giocare, ma solo di controllare la propria schedina. La modalità di gioco comunque resta semplice: basta compilare la schedina cartacea in ricevitoria o sfruttare quella digitale da creare sull’App Lotto. In quest’ultimo caso, bisogna mostrare al ricevitore la schermata QR-Code ed effettuare il pagamento. C’è anche la possibilità di giocare online al MillionDay con il conto gioco sui siti dei rivenditori abilitati alla raccolta a distanza, oltre che su App Lotto.

MILLION DAY, COME SI GIOCA

Ma come si gioca a Million Day? Il gioco della Lottomatica prevede la scelta di 5 numeri tra 1 e 55 compresi al costo di un solo euro. C’è tempo fino alle 18:45 per partecipare all’estrazione del giorno, altrimenti lo si può fare dalle 19:15 in poi per quella del giorno successivo. Indovinando tutta la cinquina fortunata si può metter mano al milione di euro in palio, ma al MillionDay si vince anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri vincenti. Chiaramente l’importo del premio varia a seconda dei numeri indovinati. Se sono 4 il premio è di mille euro, se sono 3 si vincono 50 euro, mentre col 2 si ottengono solo due euro. Appena la cinquina vincente sarà disponibile, provvederemo a riportarla in modo tale che possiate controllare la vostra giocata, ma ricordate di verificare la vincita con l’app del Million Day, sul sito di Lottomatica o su Aams. Non lasciate nulla al caso, per quello c’è la fortuna…

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 28 GIUGNO 2020

2 – 13 – 21 – 34 – 37

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA