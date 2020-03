Million Day/ Numeri vincenti di oggi 28 marzo 2020

MILLION DAY, ESTRAZIONE 28 MARZO 2020

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, sabato 28 marzo 2020. Continua la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco a premi targato Lottomatica: l’ultima super vittoria risale a mercoledì 16 marzo 2020, con un fortunato scommettitore del Beneventano che si è aggiudicato il ricchissimo jackpot. Oggi avremo il suo erede o dovremo ancora aspettare? Non ci resta che attendere ancora qualche minuto: lo stop alle giocate è in programma alle ore 18.45, mentre l’estrazione è in programma alle ore 19.00. Come è possibile seguire l’estrazione? E’ molto semplice: possiamo seguirla in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sulle pagine de ilsussidiario.net, li troverete a fondo pagina.

ECCO I NUMERI RITARDATARI E QUELLI PIÙ FREQUENTI

Gli scommettitori del Million Day adottano diverse strategie per compilare le giocate: c’è chi gioca sempre gli stessi numeri da mesi e chi invece si affida al caso. Ma una grande fetta ripone le proprie speranze nelle statistiche e dunque numeri ritardatari e nei numeri frequenti. Partiamo dai ritardatari, ovvero tutti quei numeri che non vengono estratti da più tempo: in vetta alla classifica troviamo ancora il 44, di cui non si hanno notizie ormai da 54 estrazioni. Ben distanziato troviamo il 7 con 33 estrazioni di assenza, mentre la medaglia di bronzo va al 6, che manca all’appello da 28 estrazioni. Segnaliamo inoltre i ritardi di 12 (25 estrazioni), 9 (23 estrazioni) e 30-22 (20 estrazioni). Passiamo adesso ai frequenti, ovvero ai numeri più fortunati: primo della classe è l’1 con le sue 45 estrazioni, seguito da 35 e 6 rispettivamente con 43 e 42 estrazioni. Segnaliamo inoltre l’interessane frequenza di 10 (41 estrazioni), 53 (39 estrazioni), 50 (39 estrazioni), 14 (39 estrazioni) e 9 (39 estrazioni).

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 28 MARZO 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



