ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi 28 marzo 2021

I numeri vincenti del Million Day sono finalmente disponibili. L’estrazione si è, infatti, tenuta poco fa e quindi potete subito scoprire se avete indovinato la cinquina fortunata di oggi o se c’è una corrispondenza parziale. In quest’ultimo caso dovrete verificare bene quanti numeri avete indovinato, perché ovviamente i premi cambiano a seconda di ciò. Oltre al “5” che vale un milione, ci sono 4, 3 e 2. A tal proposito, è bene sapere anche come riscuotere la vincita di una giocata fatta online. Le modalità sono differenti a seconda dell’importo. Le vincite di fascia bassa (importo pari o inferiore a 10.500,00 euro al lordo delle ritenute di legge dell’8 per cento) sono accreditate direttamente sul Conto Gioco, quindi possono essere incassate con prelievo dal Conto Gioco tramite uno dei metodi consentiti dal sito di gioco. Le vincite di fascia alta richiedono apposita richiesta di riscossione presso una filiale Intesa Sanpaolo o direttamente tramite l’Ufficio Premi Lottomatica a Roma presentando documento d’identità e codice fiscale del titolare del conto di gioco. Ma va comunicato anche l’ID giocata, cioè il codice univoco che identifica la combinazione giocata vincente, scritto nel Dettaglio Giocata. (agg. di Silvana Palazzo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 28 MARZO 2021

12 – 17 – 24 – 35 – 51

CI SARÀ UN VINCITORE MILIONARIO?

Lavori in corso per la nuova estrazione del Million Day. I preparativi proseguono, mentre cresce l’attesa per i numeri vincenti. Neppure la domenica si ferma questo gioco che regala un milione di euro a chi indovina la cinquina fortunata. L’auspicio è di accogliere il nono milionario del mese, che tra l’altro sta volgendo al termine. Venerdì 19 marzo, infatti, a Catania è stato vinto un milione di euro con una giocata singola da un euro. Così è stata realizzata l’ottava vincita del mese nel giro di 19 giorni, facendo arrivare a 13 il numero dei milionari di questo nuovo anno, mentre in totale sono 159 le persone premiate con la vincita più importante.

Poi la dea bendata si è evidentemente presa una pausa, visto che da allora non sono state registrate altre vincite da un milione di euro. Oggi, domenica 28 marzo 2021, c’è dunque l’occasione di dare una scossa alla lista dei vincitori e di provare a chiudere questo mese fortunato col botto.

MILLION DAY, COME SI GIOCA ONLINE

Ma come si gioca al Million Day? Potete anche partecipare all’estrazione senza muovervi da casa. Prevista, infatti, la giocata online. Basta scegliere uno dei rivenditori autorizzati e aprire un conto di gioco. Se invece lo si possiede già, basta andare sul sito del rivenditore autorizzato, effettuare il login e cominciare a giocare. Potete giocare sia da pc che con dispositivi mobile tramite il sito o scaricando l’app My Lotteries, disponibile sia su Android sia su AppStore.

Potete anche usarla per guardare in diretta l’estrazione Million Day delle 19, oltre che per preparare la propria giocata in tranquillità. Per cambiarla, tra l’altro, basta uno shake.Lì trovate anche le statistiche dei numeri ritardatari e frequente, oltre alla sezione per verificare se lo scontrino è vincente. In questo modo potete evitare di recarvi in ricevitoria, se non potete. Da decreto sono comunque aperte, rientrando tra le attività che possono tenere le serrande alzate.



