Stanno per essere sorteggiati i numeri vincenti della nuova estrazione del Million Day di oggi. In questo venerdì 28 marzo 2025, quando ormai è ufficialmente iniziato per molti il weekend, siamo prontissimi a scoprire le due cinquine fortunate, i dieci numeri, 5+5, dall’1 al 55 che possono valere fino ad un massimo di un milione di euro.

Million Day, numeri vincenti di oggi 28 marzo 2025/ Ecco l’estrazione delle ore 13:00

Come sempre vi ricordiamo i nostri numeri, i nostri consigli, con la speranza siano graditi, e che soprattutto che possano aiutare coloro che hanno la mente un po’ annebbiata e non sanno quali cifre giocare. Rispolveriamo un vecchio leit motiv come la giocata del giorno, di conseguenza puntiamo sul numero 3, (il mese di marzo), poi scegliamo il 20 e il 25, per indicare l’anno e infine il 28, il giorno odierno. Visto che il venerdì è anche il quinto numero della settimana ci aggiungiamo un bel 5. La prima cinquina sarà quindi così composta: 3, 5, 20, 25 e infine 28. Un’altra cinquina, magari con numeri un po’ più “alti”, potrebbe invece essere formata da 7, 23, 36, 41 e infine 49. Concludiamo questo focus in vista dell’estrazione del Million Day delle ore 20:30 con i numeri 6, 13, 28, 38, e 52.

Estrazione Million Day di oggi 27 marzo 2025/ Numeri vincenti delle ore 20:30

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: SCOPRI I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay