Sta per arrivare una nuova estrazione del Million Day in questo 28 settembre 2025, una nuova giocata per vincere il milione: ecco le due cinquine vincenti

Lo sapevate che con il Million Day, puntando sugli Extra, si possono vincere fino a 126.000 euro? Si tratta ovviamente di una giocata che ha un costo diverso rispetto alla schedina standard, visto che, se per la prima bisogna spendere due euro, nel secondo caso bisogna invece giocare un sistema che costa da un minimo di 6 fino ad un massimo di 126. Ovviamente le giocate e le possibilità di vincita aumentano parecchio, soprattutto nel secondo caso, ma il rischio di rimanere con il cerino in mano nonostante la spesa di 126 euro è molto alta.

Vero anche che, giocando nove numeri ci basterà individuare due cifre per ripagare l’investimento e guadagnarci, visto che individuandone due si porteranno a casa 140 euro, il che significa 14 euro in più rispetto ai 126 di cui sopra: a voi la scelta, ma fate in fretta a decidere perchè il nuovo Million Day sta arrivando. Il nostro consiglio è quello di giocare con moderazione, soprattutto se siete degli amanti di questo gioco, calcolando bene il vostro budget ed evitando di entrare in un circolo vizioso che possa portare a delle situazioni molto spiacevoli.

Meglio giocarsi quindi ogni tanto due euro, sperando che la fortuna guardi proprio noi, poi se non dovessimo proprio vincere al massimo avremmo buttato il via il costo di poco più di un caffè.

I NUMERI VINCENTI MILLION ED EXTRA MILLION DAY

Million Day: 26 – 37 – 40 – 42 – 43

Extra MillionDay: 13 – 30 – 34 – 49 – 53