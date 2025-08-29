Estrazione Million Day ed Extra MillionDay dei numeri vincenti di venerdì 29 agosto 2025: scopriamo le combinazioni fortunate del concorso delle ore 20:30

Con il calare della sera arriva l’ultimo appuntamento di oggi per quanto riguarda l’estrazione del Million Day, il momento perfetto per chiudere la giornata provando a sognare in grande, e nello specifico una ricca vincita. Il concorso serale non va intenso come una semplice lettura di numeri perché, proprio come l’appuntamento di pranzo, migliaia di giocatori in tutta Italia hanno la chance di rendere indimenticabile la giornata e dare una svolta alla propria esistenza.

Come sempre, insieme ai cinque numeri vincenti del Million Day, c’è anche l’estrazione Extra MillionDay, pensata per dare ancora più valore alla tua giocata e moltiplicare le possibilità di portare a casa un premio.

Chi non ha avuto fortuna a mezzogiorno trova in questa estrazione una seconda chance, mentre chi gioca solo di sera spesso vive questo momento come una sorta di conclusione carica di aspettative.

Sia che tu abbia compilato la tua schedina pochi minuti prima, sia che tu l’abbia giocata con largo anticipo, è arrivato il momento di scoprire se i tuoi numeri si allineano con quelli estratti. Prepara la tua combinazione e verifica subito: ecco i numeri di questa sera, seguiti dall’Extra MillionDay. Che questa notte porti con sé fortuna, serenità e magari anche quel colpo di scena che tutti sognano.

ESTRAZIONE MILLION DAY DELLE ORE 20:30 ED EXTRA MILLIONDAY

Million Day: 39 – 41 – 42 – 50 – 52

Extra MillionDay: 4 – 9 – 22 – 25 – 30