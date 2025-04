È arrivato il momento di dedicarci al 237esimo e 238esimo concorso dell’anno del Million Day e dell’Extra MillionDay attesi – come di consueto – per le ore 13:00 e per le 20:30 di oggi, martedì 29 aprile 2025, con l’immancabile annuncio dei numeri vincenti che attirerà la nostra attenzione sulle sale estrattive Sisal: un appunto per moltissimi tra voi cari lettori e frequenti giocatori del tutto imperdibile visto che proprio grazie al Million Day potreste riuscire a portarvi a casa un ricchissimo bottino dal valore incredibile di addirittura un milione di euro; oppure – con più probabilità – uno dei tanti altri premi in palio associati a tutte le possibili combinazioni che potreste indovinare!

Complessivamente, nel caso in cui non lo sappiate o ve lo siate dimenticato, ci teniamo a ricordarvi che se vorrete giocare al Million Day – indipendentemente che sia il primo o il secondo appuntamento giornaliero – avrete tempo fino a 10 minuti prima dell’effettivo sorteggio: se la vostra scelta ricadrà sul concorso delle ore 13:00 allora siete capitati nel posto giusto per scoprire – naturalmente dopo l’estrazione – tutti i numeri sorteggiati dalla Dea Bendata; mentre se il vostro orario fossero le 20:30 allora vi rimandiamo all’articolo simile a questo che pubblicheremo poco prima dell’estrazione tra queste stesse pagine!

