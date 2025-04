Non manca molto al momento in cui potremo scoprire tutti assieme – ovviamente tra queste stesse righe, in diretta – i numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay che proprio oggi sono giunti alla loro seconda estrazione della giornata dopo quella che abbiamo già seguito allo scoccare delle ore 13 in punto: l’attesa – va sempre precisato a scanso di equivoci – si protrarrà ancora fino alle ore 20:30 che rappresentano il momento in cui la Dea Bendata farà la sua consueta comparsa nelle sale estrattive Sisal; mentre al contempo è anche interessante ribadire che per piazzare le vostre immancabili scommesse avrete tempo in totale fino a 10 minuti prima dell’orario dell’estrazione!

Prima di procedere – lasciandovi all’attesa sempre lunghissima dei numeri vincenti e, soprattutto, dei premi ad essi collegati -, vogliamo giusto ricordarvi al volo che tra i tantissimi giochi quotidianamente offerti da Sisal (ed oggi per esempio ci sono stati anche il Lotto, il 10eLotto, il Superenalotto e l’Eurojackpot) il Million Day è l’unico a non prevedere alcuna interruzione in occasione delle feste: questo significa che naturalmente il prossimo giovedì 1 maggio 2025 in concomitanza con la Festa dei Lavoratori le estrazioni si terranno in modo del tutto regolare con i soliti numeri e i soliti premi!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 7 – 27 – 41 – 53 – 54

Extra MillionDay: 6 – 22 – 23 – 24 – 46