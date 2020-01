MILLION DAY/ Numeri vincenti estrazione di oggi 29 gennaio 2020

Numeri ritardatari ma non solo: chi gioca al Million Day scruta spesso anche le statistiche legate ai numeri frequenti (CONTROLLA I NUMERI VINCENTI A FINE PAGINA), ovvero tutti quei numeri che sono stati estratti di più fin dalla nascita del gioco targato Lottomatica. Numeri che hanno permesso ad alcuni fortunati di assicurarsi vincite milionarie, numeri che potrebbero portare buona sorte a tante altre persone nel corso delle prossime estrazioni. In vetta a questa speciale classifica troviamo ancora l’1, che è stato estratto in 46 estrazioni. A quattro lunghezze di distanza, 42 estrazioni, troviamo il numero 6. Tre numeri si spartiscono la medaglia di bronzo: parliamo di 44, 40 e 9, protagonisti in 41 estrazioni. Subito dopo troviamo 35 e 10, entrambi estratti 40 volte, mentre 53, 50 e 3 hanno regalato gioie ai giocatori in 39 occasioni. Insomma, le statistiche fioccano ed ora non resta che tentare la fortuna: appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day alle ore 19. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

COME CONTROLLARE I NUMERI VINCENTI

Million Day, nuovo appuntamento con il gioco targato Lottomatica: è tutto pronto per l’estrazione dei numeri vincenti di oggi, mercoledì 29 gennaio 2020 (controllali a fondo pagina). C’è tempo per giocare fino alle ore 18.45, mentre l’estrazione è in programma alle ore 19.00: è possibile seguire la pubblicazione dei numeri vincenti in ricevitoria, oppure scoprire quali sono i numeri vincenti su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sul nostro sito. Tutti sperano di potersi assicurare il jackpot da un milione di euro, che si può vincere indovinando tutti e 5 i numeri estratti, ma non dimentichiamo che è possibile andare a premi anche con altri risultati: con il 4 si vincono 1000 euro, con il 3 si vincono 100 euro e con il 2 si vincono 2 euro. Ed è possibile scegliere anche diversi tipi di giocata…

MILLION DAY, ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI 29 GENNAIO 2020

Come giocare al Million Day? Niente di più semplice: basta scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi e l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro. Questa è la giocata singola, la più frequente, ma c’è anche chi sceglie di puntare sulla giocata plurima e sulla giocata sistemistica, scopriamo insieme cosa prevedono tra modalità e costi. La giocata plurima al Million Day consiste nell’inserimento all’interno della stessa schedina di più giocate singole, sempre composte da cinque numeri ed al costo di 1 euro: è possibile inserire fino a 10 giocate in un’unica schedina. La giocata sistemistica si divide invece in base alla tipologia di sistema, con importanti differenze tra Integrale e Ridotto: nel primo caso il sistema sviluppa tutte le possibili giocate (fino a 126 combinazioni), nel secondo caso il sistema sviluppa una parte delle possibili giocate singole ed ha quindi costi inferiori. Non ci resta dunque che attendere l’estrazione dei numeri vincenti e scoprire se ci sarà un altro milionario dopo la vittoria del 22 gennaio in quel di Bologna…

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 28 GENNAIO 2020

2 – 30 – 33 – 35 – 49

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA