E' domenica 29 giugno 2025 e su questa pagina andremo a scoprire le due cinquine fortunate, i numeri vincenti del Million Day di oggi

Siamo giunti a domenica 29 giugno 2025, il mese sta per finire, ma il Million Day non va mai in vacanza, neanche in questa torrida estate iniziata decisamente presto. Tutti quindi con lo sguardo all’orologio in attesa che arrivino le ore 13:00, quando scatterà la prima possibilità di giocata odierna. Obiettivo, arrivare in tempo (quindi non oltre l’ora X), con i cinque numeri prescelti da giocare, o magari anche 10 o 15, a seconda delle possibilità di giocata.

Ricordatevi che ogni schedina costa due euro, di conseguenza per due schedine spenderemo 4, che diventano sei per tre, e via discorrendo. Ovviamente più cinquine giocheremo e più avremo possibilità di portarci a casa il milione di euro o eventualmente i 100.000 euro legati agli Extra Million Day. Come vi ricordiamo spesso e volentieri però, vi consigliamo di non giocarvi troppe cinquine, pena il rischio di sprecare troppi soldi anche perchè le combinazioni sono talmente tante, che giocare due, tre o quattro schedine cambierebbe ben poco.

Meglio tentare la fortuna con due euro, di modo da massimizzare la vincita senza pentirci magari di aver gettato al vento i soldi nella giocata. Prima di tutto bisogna giocare per divertirsi poi è ovvio che se dovessimo diventare milionari, a quel punto inizia davvero il divertimento.

