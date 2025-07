Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 29 luglio 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

Andiamo avanti, sempre con le dita incrociate nella speranza che qualcuno tra voi riesca a portarsi a casa qualche milionario premio, nei nostri giornalieri appuntamenti con il Million Day e l’Extra MillionDay che nelle prossime ore ci regaleranno gli ormai noti due appuntamenti di questa giornata di martedì 29 luglio 2025, sempre portatrice di tantissimi altri concorsi tra il poker lottifero – ovvero gli abbinati Lotto e Simbolotto, il Superenalotto e il 10eLotto – e il ricchissimo Eurojackpot; con il Million Day che oltre a spezzare la nostra giornata a metà, avrà anche l’importante compito di chiuderla con l’ultimissimo sorteggio che sarà immediatamente dopo gli altri 5 appena elencati!

Million Day, numeri vincenti di oggi 28 luglio 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

A livello di orari – nel dettaglio – saprete certamente benissimo che le estrazioni del Million Day si terranno alle ore 13:00 e alle ore 20:30 nell’arco di pochissimi secondi con noi de ilSussidiario.net che vi riporteremo i primi 10 numeri vincenti (cinque classici e cinque extra) in calce a questo articolo che state leggendo e gli altri 10 in un secondo articolo che pubblicheremo nel corso delle prossime ore; mentre naturalmente ciò a cui dovrete stare attenti voi carissimi giocatori è soprattutto – per non dire solo – l’ambitissimo premio in palio da un milione di euro!

Million Day, numeri vincenti di oggi 28 luglio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: