Manca sempre meno alle ore 20:30, di conseguenza cresce l’hype, l’attesa, nei confronti dell’estrazione del Million Day, quella serale che chiude questa giornata di oggi, giovedì 29 maggio 2025, ennesima tornata di gioco del divertentissimo Million Day. Vincere non è mai stato così bello visto che si porta a casa il super premio facendo combaciare i propri cinque numeri con quelli estratti si porta a casa una cifra pazzesca, leggasi un milione di euro, o eventualmente, male che vada, 100.000 euro.

Di conseguenza parliamo di una doppia somma ragguardevole. L’ultimo vincitore è stato quello dello scorso 13 maggio, un fortunato giocatore di Matera, che si è appunto messo in tasca l’ambito milione di euro: che oggi la fortuna baci voi? Noi lo speriamo tanto ma ovviamente nella vita non si può solo sperare e desiderare, altrimenti non riusciremo mai a vincere nulla. Nella vita bisogna agire di conseguenza l’unica cosa che dovrete fare da qui alle ore 20:30 (anzi, alle 20:20, quando chiuderanno i terminali), sarà quella di pensare i cinque possibili numeri, sperando che siano appunto quelli più fortunati. Dopo di che dovrete semplicemente iniziare a fare gli scongiuri, sperando di poter vincere: qualora dovessimo sentire un urlo di gioia, allora capiremo che avrete vinto, noi ci speriamo tanto.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20.30

Million Day:

Extra MillionDay: