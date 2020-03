Million Day/ Numeri vincenti di oggi 29 marzo 2020

Estrazione Million Day anche oggi, domenica 29 marzo 2020. Un nuovo appuntamento con la fortuna? Questo concorso è anche un’occasione di distrazione visto che siamo costretti a restare a casa durante l’emergenza coronavirus. Possiamo dunque trascorrere del tempo per scegliere i 5 numeri da giocare, compresi tra 1 e 55, per poi sperare che corrispondano alla cinquina vincente che verrà estratta. La giocata costa solo un euro, ma il premio che si può vincere indovinando i cinque numeri vincenti è decisamente più ricco: parliamo infatti di un milione di euro. In un momento così complicato della storia italiana, e immaginiamo anche a livello personale, questa somma potrebbe senza dubbio fare comodo e togliere qualche preoccupazione dalla mente. E allora occhio all’estrazione di oggi di MillionDay: l’appuntamento è alle 19 con i numeri vincenti. Intanto vi auguriamo buona fortuna per il concorso di stasera!

MILLION DAY, IL 16 MARZO ULTIMA VINCITA DA 1 MILIONE

Quella di oggi potrebbe essere dunque una domenica diversa dalle altre. Sì, purtroppo, le giornate vi sembreranno tutte uguali a causa della “quarantena” a casa. In molti si dilettano in cucina, visto che hanno quel tempo di cui il lavoro solitamente li priva. È anche un modo per dedicarsi ai propri cari. Ma non mancano anche momenti di gioco. E Million Day potrebbe tornare comodo in tal senso. Il gioco di Lottomatica finora ha premiato ben 101 giocatori: questo è il numero dei milionari finora. Ma potete dare una scossa al contatore delle vincite, rimasto bloccato dal 16 marzo, quando un giocatore di Ceppaloni, in provincia di Benevento, ha indovinato la cinquina fortunata mettendo le mani sull’ambita somma. Se avete già fatto la vostra giocata, questo è dunque il momento dell’attesa dell’estrazione dei numeri vincenti di MillionDay. Preparate la vostra giocata, poi mettetevi comodi per controllarla.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 29 MARZO 2020

5 – 6 – 16 – 33 – 51

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



