Million Day/ Numeri vincenti di oggi 29 novembre 2020

Nuova domenica in compagnia del Million Day, il gioco a premi fissi targato Lottomatica. La lotteria quotidiana che promette di far vincere un milione di euro a coloro che riusciranno a mettere in fila cinque numeri sulla propria schedina, è giunta alla sua ultima estrazione domenicale di novembre. Questo però non significa che la fortuna non possa girare ugualmente dalla parte dei concorrenti che sognano di poter dare una svolta alla propria vita, magari grazie all’importante mano della Dea Bendata. L’ultima vincita milionaria è stata centrata lo scorso 18 novembre ed ha rappresentato la quarta del mese. Si tratta della 137esima vincita dall’inizio del gioco (febbraio 2018), realizzata nella Marche grazie ad una giocata plurima. Teatro della milionaria vittoria è stato Mondolfo in provincia di Pesaro-Urbino, dove un fortunatissimo concorrente si è portato a casa la vincita da un milione di euro con una giocata da 4 euro! Ed oggi, a chi toccherà festeggiare? Ricordiamo che grazie al Million Day saranno distribuiti anche altri premi minori e ad oggi le vincite in tutta Italia hanno ormai superato i 300 milioni di euro.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 29 NOVEMBRE 2020

–

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

COME SI GIOCA AL MILLION DAY

Basta un solo euro per vincerne ogni giorno un milione grazie al Million Day! Ma come tentare la fortuna? Sono cinque i numeri che dovranno essere presenti in ciascuna giocata, scelti da una rosa da 1 a 55. Oltre alla possibilità di poter vincere ogni giorno un milione di euro, il Million Day permette anche di poter ottenere altri premi secondari, come ad esempio la vincita del valore di mille euro realizzabile grazie al “4”. Si scende a 50 euro con il “3” e ad appena 2 euro con il “2”. L’estrazione avviene ogni giorno a partire dalle ore 19.00. E’ possibile giocare non solo in ricevitoria ma anche online se titolari di un proprio conto di gioco, sui siti dei rivenditori abilitati alla raccolta a distanza oppure attraverso l’app My Lotteries che permette anche di consultare, di volta in volta, le varie estrazioni oltre che mettere in schedina la propria cinquina fortunata. Sarà possibile giocare tutti i giorni fino alle 18.45 e poi dalle 19.05 per l’estrazione del giorno successivo. Ricordiamo che ogni giocata prevede tre differenti modalità di gioco: singola – la classica -, plurima o sistemica, quest’ultima per veri esperti.

