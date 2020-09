Million Day/ Numeri vincenti di oggi 29 settembre 2020

Continua la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day: è tutto pronto per l’estrazione dei numeri vincenti di oggi, martedì 29 settembre 2020. È stata registrata a Montecatini Terme l’ultima maxi-vittoria, datata giovedì 24 settembre, e tantissimi scommettitori sono impegnati in questi minuti ad effettuare le ultime giocate del caso: ricordiamo che il gong scatterà come sempre alle ore 18.45 ed è possibile compilare le schedine in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. Chi sarà il 124esimo vincitore della storia del Million Day? Tutti incrociano le dita e sperano nella Dea Fortuna, ma bisognerà attendere sino alle ore 19.00 per conoscere la combinazione vincente: la cinquina dorata sarà disponibile qui a fondo pagina, ma in alternativa è possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 29 SETTEMBRE 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Per giocare al Million Day è necessario scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, la schedina costa 1 euro. Questa è la classica giocata singola, la più utilizzata dagli scommettitori, ma è anche possibile fare affidamento ad altre due tipologie di giocata. Partiamo dal presentare la giocata plurima, che consente ai giocatori di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole fino ad un massimo di 10. Poi c’è la giocata sistemistica, che permette di scegliere da sei a nove numeri. A sua volta, è possibile distinguere tra sistema integrale e sistema ridotto per il Million Day: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, fino ad un massimo di 126, componibili con i numeri selezionati; il secondo, invece, sviluppa una parte delle possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati ed ha dunque dei costi decisamente inferiori.

