Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di lunedì 29 settembre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

Con la Dea Bendata che in questo mese sembra – dopo una lunghissima attesa – essere tornata finalmente a baciare i giocatori del Million Day e dell’Extra MillionDay, questa giornata di lunedì 29 settembre 2025 potrebbe essere quella migliore per piazzare le vostre scommesse e provare a diventare (letteralmente!) milionari grazie al fantastico premio dal valore di un milione di euro che da sempre caratterizza e rende – a dir poco – amatissimo questo concorso: un’occasione che a ben guardare sarà addirittura doppia perché oltre al concorso delle 13:00 del Million Day che seguiremo in questo articolo, il concorso tornerà anche allo scoccare delle 20:30 con il medesimo premio in palio!

Million Day, numeri vincenti di oggi 28 settembre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Ovviamente, se lo desideraste potrete tranquillamente partecipare a tutti e due i sorteggi del Million Day con il vantaggio di non dover neppure andare due volte in ricevitoria per compilare le vostre schedine: entro le 12:50, infatti, vi basterà chiedere all’addetto al banco delle scommesse due diverse schedine per questo concorso, compilandole come meglio credete (potenzialmente anche con la stessa identica combinazione) e scegliendo nell’apposita sezione l’orario dell’estrazione per la quale desiderata validarla; ovviamente a patto che le paghiate entrambe nello stesso momento e che – dopo l’estrazione – vi ricordiate di controllare quella corretta a seconda dell’orario!

Numeri vincenti Million Day di oggi 28 settembre 2025/ Le cinquine dell’estrazione delle ore 13:00

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: