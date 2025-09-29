Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di lunedì 29 settembre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30
Si avvicina l’ora in cui – ovvero, come sempre, le 20:30 in punto – qualcuno tra voi carissimi lettori potrebbe scoprire di essere riuscito a diventare milionario grazie al nuovissimo concorso del Million Day che sta per aprirsi, al quale si aggiungerà anche il collegato Extra MillionDay per darvi la “secondaria” possibilità di invertire una scommessa potenzialmente sfortunata grazie alla medesima combinazione di numeri da comprare con una seconda cinquina estratta dopo la prima: se nel primo caso, però, la possibilità che vi garantirà il Million Day sarà quella di vincere la bellezza di un milione di euro indovinando tutta la cinquina; nel caso del concorso Extra il premio massimo che potreste aggiudicavi varrà “solamente” 100mila euro.
Come vi abbiamo anticipato, per partecipare ai due concorsi del Million Day dovrete scegliere solamente una cinquina che varrà per entrambi, ma la sostanziale differenza tra i due sorteggi è che dopo aver estratto la prima cinquina vincente sul pool complessivo di 55 numeri che caratterizzano il gioco; quando si tratterà della versione Extra verranno rimossi dal pool disponibile i primi 5 estratti, riducendo il campione complessivo di potenziali vincenti con un guadagno (almeno, figurativo) di chance di vincita per tutti voi carissimi giocatori!
MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30
Million Day:
Extra MillionDay: