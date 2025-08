Ecco quali sono i numeri vincenti del Million Day di oggi, 3 agosto 2025: scopriamo l'estrazione delle ore 13:00 e le cinquine fortunate

Siamo prontissimi a scoprire anche in questa giornata del 3 agosto 2025, quali sono i numeri più belli del Million Day, quelli ovviamente vincenti. L’estrazione scatterà come sempre alle ore 13:00 e in quell’esatto momento pubblicheremo su questa pagina le cifre vincenti, che come sempre saranno dieci, cinque che valgono un milione di euro più altre cinque che invece sono gli Extra Million Day, che permettono a chi le indovina di portarsi a casa 100.000 euro.

Come ogni giorno anche oggi abbiamo spulciato il sito del Million Day per cercare di capire se vi fosse stato qualche nuovo vincitore, qualche fortunato che ha ricevuto un bell’assegno o un bonifico bancario da un milione di euro, ma ancora una volta il sito ufficiale del gioco è fermo al 15 luglio 2025, di conseguenze le cose sono due: o nessuno ha realmente vinto un milione di euro da due settimane a questa parte, oppure chi aggiorna il sito è andato in vacanza a godersi un po’ di riposo.

Fra le due però propendiamo di più verso la prima ipotesi, di conseguenza, secondo la legge dei grandi numeri, è molto probabile che il nuovo vincitore sia dietro l’angolo, un milione di euro che sta aspettando un fortunato giocatore: chissà che non capiti già oggi, per l’estrazione del Million Day delle ore 13:00.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: