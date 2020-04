Million Day/ Numeri vincenti di oggi 3 aprile 2020

Altro giro, altra corsa: è tutto pronto per la nuova estrazione del Million Day, tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, venerdì 3 aprile 2020. Sono trascorsi nove giorni dall’ultima vincita milionaria, registrata a Pietra Ligure, e c’è grande curiosità di scoprire se oggi festeggeremo il 103esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica. Giocare è molto semplice: l’importo di ciascuna giocata è di 1 euro e bisogna scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi. Questa è la classica giocata singola, ma è possibile ripiegare anche su altre due tipologie di giocata: la giocata plurima e la giocata sistemistica. La prima consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro; la seconda permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale (sviluppa tutte le possibili giocate singole) e Ridotto (sviluppa una parte delle possibili giocate singole).

MILLION DAY, ESTRAZIONE 3 APRILE 2020

Su quali numeri puntare per la schedina del Million Day? Ogni giocatore ha la sua strategia, ma è certo che molti scommettitori si affidano alle statistiche del gioco targato Lottomatica. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli che sono estratti più volte: il più “fortunato” è l’1 con le sue 44 estrazioni, seguito dal duo 35-6 con 42 estrazioni. In terza fila troviamo 14 e 10 con 40 estrazioni, mentre 50 e 40 sono fermi a 39 estrazioni. Segnaliamo infine 53 (38 estrazioni), 8 (38 estrazioni) e 9 (37 estrazioni). Passiamo adesso ai ritardatari, ovvero tutti quei numeri che non vengono estratti da più tempo: continua la latitanza del 44, assente ormai da 60 estrazioni, tallonato da 12 e 9, che mancano all’appello da 31 e 29 estrazioni. Da non sottovalutare i ritardi di 30 (26 estrazioni), 22 (26 estrazioni), 48 (25 estrazioni) e 25 (23 estrazioni).

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 3 APRILE 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



