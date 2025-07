Quali saranno i numeri vincenti dell'estrazione delle ore 20:30 del Million Day? L'appuntamento è a questa sera con le due cinquine

Stiamo per entrare nel vivo del secondo appuntamento con il Million Day di oggi, l’estrazione delle ore 20:30, la giocata serale di questo mercoledì 2 luglio 2025. Forse saranno molti che usciranno di sera sperando in un po’ di fresco, in un clima più mite, di conseguenza la giocata delle ore 20:30 potrebbe essere quella giusta da sfruttare per provare a portare a casa un bell’assegno, quello da un milione di euro o eventualmente da centomila.

Come vi ricordiamo però spesso e volentieri, non bisogna soltanto puntare in alto, visto che ci sono anche altri premi interessanti da portarsi a casa, e per qualcuno che non vince mai, magari sarebbe bello poter vincere anche solo due euro, la cifra pari alla giocata, che si ottiene beccando due dei cinque numeri giocati. Ovviamente chi gioca lo fa per sbancare, per mettersi in tasca un milione di euro, ma prima bisogna scegliere i numeri giusti e chissà che i cinque fortunati estratti oggi non siano il 5, il 18, il 25, il 34 e infine il 44, una prima cinquina che vogliamo regalarvi così di getto, senza pensarci tanto. Per un’altra giocata in vista del Million Day delle ore 20:30, occhio a 12, 19, 33, 45 e infine 54. Due belle cinquine con cui divertirsi, giocare, spendere in totale 4 euro e magari portarsi a casa un bel po’ di soldi: noi ci crediamo.

MILLION DAY, SCOPRI I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 1 – 3 – 6 – 11 – 20

Extra MillionDay: 9 – 15 – 18 – 28 – 42