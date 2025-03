Torna sempre puntualissima l’estrazione del Million Day che a partire dalle ore 13:00 di oggi – naturalmente lunedì 3 marzo 2025 – inizierà a regalare i suoi ricchissimi e ricercatissimi premi con un doppio appuntamento che si ripeterà (e certamente buona parte di voi carissimi lettori lo saprà già) allo scoccare delle 20:30 chiudendo la giornata di sorteggi e vincite: come sempre gli occhi dei giocatori del Million Day sono e restano puntati sul bottino dal valore incredibile di 1 milione di euro che spetta a chi riesce ad individuare ed indovinare l’intera cinquina; mentre come ogni altro giorno dell’anno, sia alle 13:00 che alle 20:30 tornerà anche l’immancabile concorso aggiuntivo dell’Extra MillionDay!

Dato che certamente tutti saprete benissimo le regole del Million Day, qui oggi vorremmo (in attesa dei numeri delle 13:00) soffermarci sulla versione Extra ricordandovi che a differenza di quanto si potrebbe pensare, pur escludendo dal totale i primi cinque numeri sorteggiati, restano del tutto identiche le probabilità di vincita dei vari premi, con questi ultimi leggermente variati rispetto a quelli classici; mentre un punto interessante da precisare è che se indovinerete parte della cinquina classica e parte di quella Extra potrete portarvi a casa due differenti premi – ovviamente sommati tra loro – incrementando non di poco il vostro già di per sé ottimo bottino!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: