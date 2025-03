Sta per aprirsi (e di fatto concludersi) la seconda corsa della giornata con il Million Day e l’Extra MillionDay che alle ore 20:30 in punto torneranno protagonisti del loro consueto e classico appuntamento serale che da quasi due anni a questa parte è stato affiancato da un concorso aggiuntivo – e del tutto identico – che si tiene puntualissimo nel primo pomeriggio alle ore 13:00 inaugurando ed aprendo la giornata di estrazioni: come sempre facciamo, dopo il sorteggio torneremo qui per lasciarvi tutti i numeri vincenti di oggi del Million Day; mentre al contempo – naturalmente – all’appuntamento delle 13:00 abbiamo già dedicato, pubblicato e concluso un altro articolo che potrete sempre consultare all’occorrenza.

Complessivamente, in caso di vittoria vi ricordiamo che per incassare il premio del Million Day avrete in totale tempo fino al 60esimo giorno successivo ad oggi, oltre il quale la vostra schedina decadrà e non potrete far altro che – purtroppo – cestinarla: complessivamente sotto i 10mila 500 euro la riscossione prevede che vi presentiate nella ricevitoria in cui avete giocato la vostra schedina (se online vi saranno accreditati direttamente); mentre per i premi da 100mila e 1 milione di euro dovrete andare o all’Ufficio premi IGT Lottery che si trova a Roma – sfruttando il bottino per un piccola gita fuori porta -, oppure in una delle sedi della Banca Intesa Sanpaolo, il tutto fermo restando che l’accredito è garantito entro 30 giorni dalla richiesta.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 11 – 23 – 42 – 46 – 51

Extra MillionDay: